«Мы ничего форсировать не собираемся». МИД Беларуси высказался о желании Литвы начать политические переговоры

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков высказался о желании Литвы начать переговоры с Беларусью, сообщили на телеканале «Первый информационный».
Ранее «Комсомолка» писала, что Литва ответила на предложение США провести переговоры с Беларусью и даже назначила представителя для политических переговоров с Минском.
Глава МИД отметил, что на данную тему сейчас появилось много спекуляций. При этом он подчеркнул, что Беларусь давно обозначила свою позицию по этому вопросу и не отходит от нее. Он пояснил, что в возобновлении диалога с Вильнюсом Минск не намерен форсировать процесс.
— Пусть определяются (в Литве. — Ред.). Мы свою позицию обозначили очень четко, мяч на их стороне, — заявил он.
Рыженков обратил внимание на то, что Беларусь последовательно придерживается своей позиции и готова рассмотреть любые вопросы, интересующие граждан республики и сопредельных стран или застрагивающих бизнес. Он заметил, что людям нужна открытая граница, нужны поездки в обе стороны по разным бытовым, служебным, культурным, гуманитарным вопросам.
— Не мы закрывали эту границу, не мы устанавливали этот санкционный забор, — напомнил глава белорусской дипломатии.
А резюмируя, Рыженков назвал уже прозвучавшие заявления «возьней с той стороны». И добавил, что Вильнюсу следует определиться, так как Беларусь готова к восстановлению отношений.
— Вот эта вся возня с той стороны: надо, не надо, сказали американцы, не сказали американцы. Мы вообще готовы, но мы должны понимать, когда, с кем разговаривать, на каком уровне, — заключил министр иностранных дел Беларуси.
Еще МИД Беларуси заявил, что не видит готовности Литвы к переговорам.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, в чем Россия должна быть центральным звеном. А еще белорусский лидер рад тому, что президент США Дональд Трамп обнажил обстановку в мире.