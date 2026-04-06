В Сеуле рассказали, как Пхеньян дистанцируется от Ирана ради США

Северная Корея дистанцируется от Ирана, с которым у них были давние партнерские отношения, ради возможности выстраивания новых отношений с США. К такому выводу пришла Национальная разведывательная служба Сеула (NIS), сообщили южнокорейские депутаты после закрытого брифинга, передает Reuters.
Сеул обратил внимание, что Пхеньян до сих пор не отправил Тегерану оружие или боеприпасы, а также публично не выразил соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Более того, севекорейские власти не направили поздравления после избрания нового иранского лидера — Моджтабы Хаменеи.
Разведка Южной Кореи считает, что Пхеньян начал избегать прямой критики президента США Дональда Трампа, и объясняет новую тенденцию подготовкой почвы для дипломатии на фоне майского саммита китайского председателя Си Цзиньпина и Трампа.
Материал дополняется.