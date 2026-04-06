МИД РФ назвал враждебным шагом сотрудничество Японии и Украины по беспилотникам

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Россия рассматривает сотрудничество Японии и Украины по созданию беспилотников как враждебный шаг, причиняющий ущерб интересам российской безопасности. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Источник: AP 2024

«Действительно, такая информация имеется. С учетом систематических преступных провокаций со стороны Украины с использованием БПЛА против гражданских объектов на территории России рассматриваем подобный шаг, осуществленный явно не без поддержки официальных властей, как откровенно враждебный и причиняющий ущерб интересам нашей страны в сфере безопасности, включая защиту мирного населения», — подчеркнула дипломат.

Токио все глубже втягивается в украинский конфликт, оказывая помощь киевскому режиму, и таким образом наносит урон отношениям с Россией, отметила Захарова.

«Очевидно, что такие решения не способствуют скорейшему урегулированию ситуации вокруг Украины, а лишь затягивают боевые действия», — подчеркнула она.

Захарова напомнила, что представляющие угрозу России и ее гражданам «вооружения, равно как и создающие их производственные мощности на Украине, являются законными военными целями для Вооруженных сил РФ».

