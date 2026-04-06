NYT назвала, что поможет России в новом наступлении весной

Россия в ходе весеннего наступления задействует важнейший ресурс для маскировки своих войск — листву, пишет The New York Times.
На востоке и юге, главном театре военных действий, лесные массивы встречаются редко. Из-за этого военнослужащие часто передвигаются по лесополосам, граничащим с сельскохозяйственными полями. Это наследие советской эпохи, когда деревья помогали защищать посевы от ветра, отмечает газета. Теперь они используются войсками для укрытия от вражеского огня или перегруппировки перед атакой. Деревья также стали путями для войск, пытающихся захватить территорию или отступить с линии фронта, поясняет NYT.
И российские, и украинские войска получают преимущество благодаря растительности, считает Владислав Вишталюк, майор 14-й бригады Национальной гвардии Украины, которая ведет бои под Мирноградом.
«Листва значительно снижает видимость, что затрудняет обнаружение противника, — сказал офицер. — Но это также затрудняет обнаружение противником наших позиций».
Капитан Дмитрий Филатов, командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ, воюющего в Запорожской области, однако, считает, что растительный покров больше помогает России, чем Украине. По его словам, появление листвы даст противнику больше преимуществ и он получит больше возможностей для маскировки.
В частности, вдоль реки Днепр в Запорожье «все цветет очень-очень быстро», отметил подполковник Олег Тягнибок, командир батальона беспилотников 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. В водохранилище, высохшем после разрушения плотины, выросли «очень густые рощи», высота деревьев в несколько раз превышает рост человека, рассказал Тягнибок. «У противника есть возможность сосредоточить силы и маневрировать там, максимально замаскировавшись», — добавил он.
Россия, по мнению капитана Филатова, «снова добьется определенных успехов этой весной».
В середине марта начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов заявил, что российские войска наступают по всему фронту. За первые две недели прошлого месяца военные заняли 12 населенных пунктов, сказал он. Наиболее активные бои, по его словам, идут на краснолиманском направлении, под контролем российских войск находится более половины Красного Лимана.
Президент Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным в Кремле говорил, что под контролем украинских войск сейчас остается 15−17% территории республики.
Reuters отмечал, что весной бои сосредоточатся на так называемом поясе крепостей в подконтрольной Киеву части ДНР. NYT также писала, что теплая погода будет способствовать началу «очень активных боев».
Оставайтесь на связи с РБК в Max.