Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парламентские выборы в Венгрии в 2026 году

Парламентские выборы в Венгрии 2026 года — важное политическое событие, которое определит состав нового парламента и повлияет не только на внутреннюю политику страны, но и на ситуацию в Евросоюзе в целом.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Парламент в Будапеште, где в 2026 г пройдут выборы
Источник: Unsplash

В этом материале рассмотрим, когда состоятся выборы, какие партии участвуют, кто претендует на должность премьер-министра и когда будут известны результаты.

Главное о парламентских выборах в Венгрии в 2026 году

Ниже — самое основное о грядущих выборах в Венгрии.

1. Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля 2026 года.

2. Главные партии, участвующие в выборах — находящаяся у власти в данный момент ФИДЕС, оппозиционная ей «Тиса» и ультраправое Движение «Наша Родина». По предварительным данным, в рейтингах лидирует «Тиса» — осколок ФИДЕСА, возглавляемый его бывшим членом: за нее готовы проголосовать 56% респондентов.

3. Главные кандидаты на пост премьера при этом — Виктор Орбан (ФИДЕС) и Петер Мадьяр («Тиса»). Первый больше выступает за диалог с Россией, второй — за сближение с ЕС.

4. В Венгрии действует смешанная избирательная система, включающая пропорциональное представительство и мажоритарное.

5. Предварительные результаты будут опубликованы в течение нескольких часов после голосования, окончательные — через несколько дней.

Дата проведения парламентских выборов в Венгрии в 2026 году

Парламентские выборы в Венгрии 2026 года состоятся 12 апреля 2026 года. Эта дата была официально установлена после согласования всех необходимых мероприятий.

Важно, что выборы будут проходить на фоне политической напряженности и серьезных дискуссий о будущем Венгрии в Европейском Союзе и ее внутренней политике. Напомним, что сегодняшний премьер страны, Виктор Орбан, выступает против поддержки Украины и за сближение с Россией.

Рейтинг партий, участвующих в выборах в Венгрии

На выборах в 2026 году в Венгрии примут участие несколько крупных партий, каждая из которых представляет разные политические направления. За победу, по сути, сражаются две партии.

1. ФИДЕС (Fidesz, или Венгерский гражданский союз). Партия действующего премьер-министра Виктора Орбана, которая имеет устойчивую популярность среди правых и консервативно настроенных избирателей. За нее, согласно предварительным данным, готовы отдать голоса 37% респондентов (рейтинг составило агентство 21 Research Centre).

2. «Тиса» (полное название — Партия уважения и свободы). Главный конкурент правящей партии, возникший в результате раскола старой оппозиции. Лидирует в опросах с примерно 48—56% поддержки среди вероятных избирателей, значительно опережая другие партии и выступая главным кандидатом на победу. Лидер — Петер Мадьяр, который до этого 12 лет был членом партии ФИДЕС.

Также можно отметить следующие важные политические объединения Венгрии.

1. Движение «Наша Родина» — ультраправая партия, возглавляемая Ласло Тороцкаи. Имеет значительное влияние на националистов Венгрии.

2. Демократическая коалиция — социал-демократическая и социал-либеральная политическая партия Венгрии.

3. «Йоббик» — старая и известная партия. Традиционно ассоциируется с правыми националистами, однако в последние годы пытается занять более умеренные позиции.

Кандидаты на должность премьер-министра Венгрии в 2026 году

На пост премьера Венгрии в 2026 году будут претендовать несколько высокопрофильных политиков.

Виктор Орбан (ФИДЕС)

Виктор Орбан
Виктор ОрбанИсточник: European People's Party/CC BY 3.0|commons.wikimedia.org

Действующий премьер-министр Венгрии, известный своей политикой «нелиберальной демократии», сильно направленной на национальные интересы. Он продолжит борьбу за новый срок на посту премьера, будучи одной из самых влиятельных фигур в Венгрии и в Евросоюзе. Выступает за диалог с Россией, а также против поддержки Украины и введения новых санкций.

Петер Мадьяр («Тиса»)

Петер Мадьяр
Петер МадьярИсточник: MrSilesian/CC0/commons.wikimedia.org

Присоединился к партии в 2024 году, после того как в течение 12 лет пробыл членом ФИДЕС. Резко критикует Орбана за его политику в отношении России, обвиняя правительство текущего премьера в коррупции и непрозрачном распределении государственных активов между близкими к власти людьми. Активно поддерживает Украину и выступает за укрепление связей Венгрии с Европейским Союзом.

Ласло Тороцкаи (Движение «Наша Родина»)

Ласло Тороцкаи
Ласло ТороцкаиИсточник: Ipipedia/CC0|commons.wikimedia.org

Лидер крайне правой партии, известный своими националистическими и антииммиграционными взглядами. Он собирает поддержку среди националистов и тех, кто недоволен курсом Орбана.

Как проходят парламентские выборы в Венгрии по Конституции

В Венгрии действует смешанная избирательная система, которая включает элементы пропорционального представительства и мажоритарного голосования. Оно состоит из двух частей.

1. Пропорциональное представительство: 106 мест в парламенте выбираются на основе пропорционального распределения голосов среди партий.

2. Мажоритарная система: 93 места распределяются по одномандатным округам, где победители определяются по принципу большинства.

Каждый избиратель имеет два голоса: один за партию, другой — за кандидата в одномандатном округе. Кандидат может выдвигаться от политической партии или блока партий, а также как независимый. Один человек может выдвигать свою кандидатуру только в одном избирательном округе.

Имеют право голосовать все граждане Венгрии старше 18 лет. Доступно голосование и за рубежом, но для этого избирателю нужно обратиться в посольство Венгрии и оставить заявку.

Когда будут известны результаты выборов в Венгрии

Предварительные результаты выборов обычно публикуются через несколько часов после голосования. Окончательные результаты будут объявлены в течение пары дней.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа.
Читать дальше