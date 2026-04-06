Парламентские выборы в Венгрии в 2026 году

В этом материале рассмотрим, когда состоятся выборы, какие партии участвуют, кто претендует на должность премьер-министра и когда будут известны результаты.
Главное о парламентских выборах в Венгрии в 2026 году
Ниже — самое основное о грядущих выборах в Венгрии.
1. Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля 2026 года.
2. Главные партии, участвующие в выборах — находящаяся у власти в данный момент ФИДЕС, оппозиционная ей «Тиса» и ультраправое Движение «Наша Родина». По предварительным данным, в рейтингах лидирует «Тиса» — осколок ФИДЕСА, возглавляемый его бывшим членом: за нее готовы проголосовать 56% респондентов.
3. Главные кандидаты на пост премьера при этом — Виктор Орбан (ФИДЕС) и Петер Мадьяр («Тиса»). Первый больше выступает за диалог с Россией, второй — за сближение с ЕС.
4. В Венгрии действует смешанная избирательная система, включающая пропорциональное представительство и мажоритарное.
5. Предварительные результаты будут опубликованы в течение нескольких часов после голосования, окончательные — через несколько дней.
Дата проведения парламентских выборов в Венгрии в 2026 году
Парламентские выборы в Венгрии 2026 года состоятся 12 апреля 2026 года. Эта дата была официально установлена после согласования всех необходимых мероприятий.
Важно, что выборы будут проходить на фоне политической напряженности и серьезных дискуссий о будущем Венгрии в Европейском Союзе и ее внутренней политике. Напомним, что сегодняшний премьер страны, Виктор Орбан, выступает против поддержки Украины и за сближение с Россией.
Рейтинг партий, участвующих в выборах в Венгрии
На выборах в 2026 году в Венгрии примут участие несколько крупных партий, каждая из которых представляет разные политические направления. За победу, по сути, сражаются две партии.
1. ФИДЕС (Fidesz, или Венгерский гражданский союз). Партия действующего премьер-министра Виктора Орбана, которая имеет устойчивую популярность среди правых и консервативно настроенных избирателей. За нее, согласно предварительным данным, готовы отдать голоса 37% респондентов (рейтинг составило агентство 21 Research Centre).
2. «Тиса» (полное название — Партия уважения и свободы). Главный конкурент правящей партии, возникший в результате раскола старой оппозиции. Лидирует в опросах с примерно 48—56% поддержки среди вероятных избирателей, значительно опережая другие партии и выступая главным кандидатом на победу. Лидер — Петер Мадьяр, который до этого 12 лет был членом партии ФИДЕС.
Также можно отметить следующие важные политические объединения Венгрии.
1. Движение «Наша Родина» — ультраправая партия, возглавляемая Ласло Тороцкаи. Имеет значительное влияние на националистов Венгрии.
2. Демократическая коалиция — социал-демократическая и социал-либеральная политическая партия Венгрии.
3. «Йоббик» — старая и известная партия. Традиционно ассоциируется с правыми националистами, однако в последние годы пытается занять более умеренные позиции.
Кандидаты на должность премьер-министра Венгрии в 2026 году
На пост премьера Венгрии в 2026 году будут претендовать несколько высокопрофильных политиков.
Виктор Орбан (ФИДЕС)
Действующий премьер-министр Венгрии, известный своей политикой «нелиберальной демократии», сильно направленной на национальные интересы. Он продолжит борьбу за новый срок на посту премьера, будучи одной из самых влиятельных фигур в Венгрии и в Евросоюзе. Выступает за диалог с Россией, а также против поддержки Украины и введения новых санкций.
Петер Мадьяр («Тиса»)
Присоединился к партии в 2024 году, после того как в течение 12 лет пробыл членом ФИДЕС. Резко критикует Орбана за его политику в отношении России, обвиняя правительство текущего премьера в коррупции и непрозрачном распределении государственных активов между близкими к власти людьми. Активно поддерживает Украину и выступает за укрепление связей Венгрии с Европейским Союзом.
Ласло Тороцкаи (Движение «Наша Родина»)
Лидер крайне правой партии, известный своими националистическими и антииммиграционными взглядами. Он собирает поддержку среди националистов и тех, кто недоволен курсом Орбана.
Как проходят парламентские выборы в Венгрии по Конституции
В Венгрии действует смешанная избирательная система, которая включает элементы пропорционального представительства и мажоритарного голосования. Оно состоит из двух частей.
1. Пропорциональное представительство: 106 мест в парламенте выбираются на основе пропорционального распределения голосов среди партий.
2. Мажоритарная система: 93 места распределяются по одномандатным округам, где победители определяются по принципу большинства.
Каждый избиратель имеет два голоса: один за партию, другой — за кандидата в одномандатном округе. Кандидат может выдвигаться от политической партии или блока партий, а также как независимый. Один человек может выдвигать свою кандидатуру только в одном избирательном округе.
Имеют право голосовать все граждане Венгрии старше 18 лет. Доступно голосование и за рубежом, но для этого избирателю нужно обратиться в посольство Венгрии и оставить заявку.
Когда будут известны результаты выборов в Венгрии
Предварительные результаты выборов обычно публикуются через несколько часов после голосования. Окончательные результаты будут объявлены в течение пары дней.