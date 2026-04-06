Иран заявил, что под видом спасения пилотов США хотели выкрасть уран

Операция по спасению американских пилотов могла быть использована в качестве отвлечения внимания для кражи обогащенного урана из Ирана. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.
«Нельзя ни в коем случае игнорировать возможность того, что это была операция отвлечения для кражи обогащенного урана, однако ясно одно: результат этой операции для противника был не чем иным, как поражением», — сказал Багаи (цитата IRNA).
Он также добавил, что американская операция стала позором и катастрофой для Вашингтона: «Мы надеемся, что они извлекут урок».
Американский истребитель F-15 был сбит силами иранской ПВО 3 апреля. На борту самолета находились два летчика, которые были эвакуированы силами спецназа США. Операция по спасению пилотов происходила в ходе двух рейдов, сообщал президент США Дональд Трамп.
The Washington Post ранее писала, что военные представили Трампу план по изъятию около 450 кг высокообогащенного урана, который находится под обломками объектов ядерной программы Ирана. Операция потребует переброски по воздуху сотен или тысяч военных и тяжелой техники, включая экскаваторное оборудование, для проведения раскопок и извлечения радиоактивных материалов.
Axios в начале марта сообщал, что Вашингтон может отправить спецназ для вывоза урана из Ирана. Спецназ должен был отправиться в Исламскую Республику на более поздних этапах военной операции США для обеспечения безопасности иранских запасов урана.
Белый дом в рамках плана завершения войны передал Тегерану 15 пунктов, в которых были требования передать запасы высокообогащенного урана страны Международному агентству по атомной энергии, а также отказ от обогащения элемента на территории Исламской Республики.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.