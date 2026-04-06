Прогноз востоковеда: заключат ли США и Иран перемирие на 45 дней

Эксперт уточнил, что стороны обсуждают двухэтапный формат заключения мирных договоренностей:
- первый — пауза в ударах на 45 дней;
- второй — переход к переговорам о мире.
Бридже обратил внимание, что все попытки США заставить власти Ирана выполнить их условие о смене политического режима не привели к желаемому. Востоковед отметил, что ситуация в Исламской Республике остается стабильной, а признаков внутренних конфликтов или активизации протестов против действующей власти не наблюдается.
Эксперт не исключил, что «заморозка» военных действий может быть выгодна Ирану — передышка позволит Тегерану сохранить важные объекты инфраструктуры, закрепить «красные линии» и обсудить условия мирной сделки. Бридже объяснил, что перерыв будет приемлемым, если США предоставят Исламской Республике политические гарантии и согласятся на компромисс, чтобы перемирие не выглядело как уступка с иранской стороны.
По мнению политолога, даже временная пауза может быть использована США и Ираном для усиления своих позиций. Он уточнил, что ряд стран Персидского залива настаивают на усилении давления на Иран, а их оппоненты — на дипломатическом урегулировании противостояния.
Бридже допустил, что, скорее всего, 45-дневный перерыв в военных действиях, если его удастся достигнуть, не станет фундаментом для мирной сделки, а будет лишь тактической паузой или продолжится переговорами, которые будут длительными.
«Скорее всего, мы увидим промежуточную формулу — торг под давлением, где дипломатия и военное давление будут идти параллельно», — подчеркнул востоковед.
Эксперт объяснил, что для устойчивого мира на Ближнем Востоке придется перестроить всю архитектуру безопасности, что предусматривает более широкое участие международного сообщества в принятии решений. Сейчас стороны пока только обмениваются заявлениями, но не переходят к конкретным действиям для снижения напряженности.