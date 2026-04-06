Прогноз востоковеда: заключат ли США и Иран перемирие на 45 дней

Предложение о введении режима прекращения огня на срок до 45 дней на Ближнем Востоке не приведет к решению конфликта и скорее выглядит как стремление сторон выиграть время. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал политолог Дмитрий Бридже.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт уточнил, что стороны обсуждают двухэтапный формат заключения мирных договоренностей:

  • первый — пауза в ударах на 45 дней;
  • второй — переход к переговорам о мире.

«При этом вероятность достижения соглашения в ближайшее время остается низкой, а отсутствие официальных подтверждений со стороны США свидетельствует о том, что речь идет скорее о проработке позиций через посредников, чем о готовой сделке», — подчеркнул собеседник «Известий».

Бридже обратил внимание, что все попытки США заставить власти Ирана выполнить их условие о смене политического режима не привели к желаемому. Востоковед отметил, что ситуация в Исламской Республике остается стабильной, а признаков внутренних конфликтов или активизации протестов против действующей власти не наблюдается.

Эксперт не исключил, что «заморозка» военных действий может быть выгодна Ирану — передышка позволит Тегерану сохранить важные объекты инфраструктуры, закрепить «красные линии» и обсудить условия мирной сделки. Бридже объяснил, что перерыв будет приемлемым, если США предоставят Исламской Республике политические гарантии и согласятся на компромисс, чтобы перемирие не выглядело как уступка с иранской стороны.

По мнению политолога, даже временная пауза может быть использована США и Ираном для усиления своих позиций. Он уточнил, что ряд стран Персидского залива настаивают на усилении давления на Иран, а их оппоненты — на дипломатическом урегулировании противостояния.

Бридже допустил, что, скорее всего, 45-дневный перерыв в военных действиях, если его удастся достигнуть, не станет фундаментом для мирной сделки, а будет лишь тактической паузой или продолжится переговорами, которые будут длительными.

«Скорее всего, мы увидим промежуточную формулу — торг под давлением, где дипломатия и военное давление будут идти параллельно», — подчеркнул востоковед.

Эксперт объяснил, что для устойчивого мира на Ближнем Востоке придется перестроить всю архитектуру безопасности, что предусматривает более широкое участие международного сообщества в принятии решений. Сейчас стороны пока только обмениваются заявлениями, но не переходят к конкретным действиям для снижения напряженности.

Напомним, ранее стало известно, что США и Иран через посредников обсуждают план 45-дневного перерыва в военных действиях. Об этом сообщил Axios. Издание уточнило, что посредниками в переговорах выступают Пакистан, Египет и Турция.

