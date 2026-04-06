Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пообещал не нападать на Канаду

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи превращения Канады в 51-й штат. Его слова приводит британская газета Daily Mail.

Источник: AP 2024

«Полагаю, у канадцев за спиной 200 лет истории и вся эта штука с “О, Канада”. C этим не разобраться за три с половиной года. Так что, думаю, этому не бывать!» — сказал Трамп.

По словам главы Белого дома, пока главой Канады, хотя и номинально, остается король Великобритании Карлу III, он не планирует посягать на его власть в этой стране.

В январе прошлого года Трамп предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата. По мнению американского лидера, этот шаг позволит устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Оттаве полную безопасность от угроз со стороны китайских и российских кораблей, которые ее постоянно окружают. По его словам, США нет смысла «субсидировать Канаду сотнями миллиардов долларов в год», если она не станет американским штатом.

Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
