Правительство списало долги на ₽10 млрд 11 регионам

Правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам еще 11 регионам, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Речь идет о Республике Алтай, Дагестане, Ингушетии, Марий Эл и Тыве, Забайкальском крае, а также Брянской, Кировской, Рязанской, Саратовской и Ульяновской областях. Общий объем списания составляет 10,1 млрд руб.
Объем списания задолженности по бюджетным кредитам, согласно распоряжению Мишустина, распределен следующим образом:
Республика Алтай — 940 354 389,69 ₽
Республика Дагестан — 700 000 000,00 ₽
Республика Ингушетия — 446 241 999,98 ₽
Республика Марий Эл — 1 158 243 999,99 ₽
Республика Тыва — 602 455 946,47 ₽
Забайкальский край — 241 370 185,87 ₽
Брянская область — 391 981 105,04 ₽
Кировская область — 1 358 252 079,45 ₽
Рязанская область — 2 240 650 000,04 ₽
Саратовская область — 1 546 228 562,63 ₽
Ульяновская область — 470 660 509,00 ₽
Итого: 10 096 438 778,16 ₽
Как уточнили в правительстве, сумма списания соответствует объему вложений этих регионов в проекты модернизации ЖКХ, расселения аварийного жилья, докапитализации фондов развития промышленности, а также в реализацию национальных проектов.
Правила списания задолженности регионов по бюджетным кредитам и перечень направлений, на которые могут быть направлены высвобождаемые средства, были утверждены в феврале 2025 года. Механизм реализуется по поручению президента Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию в 2024 году.
Тогда глава государства подписал закон, позволяющий правительству списывать регионам задолженность по бюджетным кредитам, в том числе при реструктуризации долга. В феврале 2024 года президент заявлял о необходимости списать субъектам две трети такой задолженности.
Согласно закону, списание возможно в объеме страховых взносов, поступающих в бюджет от государственных внебюджетных фондов, а также налоговых льгот по инвестпроектам в сфере туризма. Методику расчета устанавливает кабмин. Возврат средств, приходившийся на 2025−2029 годы, переносится на 2030−2039 годы. По оценке президента, это позволит регионам сохранять около 200 млрд руб. в год в 2025—2028 годах.
В ноябре 2025 года Мишустин сообщил о решении списать до конца года 15 регионам задолженность по бюджетным кредитам на 27,9 млрд руб.
В числе получателей он назвал Дагестан, Чечню, Хакасию и Карелию, Забайкальский и Ставропольский края, а также Ивановскую, Калининградскую, Омскую, Псковскую и Смоленскую области.
По словам премьер-министра, регионы направляли средства на поддержку участников спецоперации и их семей, включая выплаты, компенсации расходов на ЖКУ, транспортный налог, обучение детей и летний отдых. С учетом принятого решения общий объем списаний по состоянию на ноябрь 2025 году достиг 226,8 млрд руб.
