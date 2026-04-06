Американский самолет-разведчик несколько раз прошел вдоль границы России

Небольшой самолет на базе бизнес-джета Bombardier ARTEMIS II вылетел из города Констанца в Румынии, пролетел мимо Крыма и, долетев почти до границы России и Грузии, развернулся. Затем он снова добрался до территории Румынии и повторил пролет вдоль России.
Судя по данным, такой «круг» он сделал уже минимум два раза и совершает третий.
Этот же борт регулярно совершает облет Калининградской области.
Речь идет о переоборудованном американской компанией Leidos под нужды радиолокационной разведки бизнес-джете Bombardier Challenger 650, который в военной модификации получил название ARTEMIS II. Согласно открытым данным, всего по заказу Пентагона было сделано две таких машины.
Вторая была выпущена в конце 2022 года. Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.