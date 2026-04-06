Американский самолет-разведчик несколько раз прошел вдоль границы России

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Американский самолет-разведчик совершает полет вдоль берегов Крыма и Краснодарского края над акваторией Черного моря, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Источник: Public domain/U.S. Air Force

Небольшой самолет на базе бизнес-джета Bombardier ARTEMIS II вылетел из города Констанца в Румынии, пролетел мимо Крыма и, долетев почти до границы России и Грузии, развернулся. Затем он снова добрался до территории Румынии и повторил пролет вдоль России.

Судя по данным, такой «круг» он сделал уже минимум два раза и совершает третий.

Этот же борт регулярно совершает облет Калининградской области.

Речь идет о переоборудованном американской компанией Leidos под нужды радиолокационной разведки бизнес-джете Bombardier Challenger 650, который в военной модификации получил название ARTEMIS II. Согласно открытым данным, всего по заказу Пентагона было сделано две таких машины.

Вторая была выпущена в конце 2022 года. Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.

В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
