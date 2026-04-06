Полицейским запретили сообщать о своей работе в соцсетях и мессенджерах

Полицейским запретили сообщать о своей работе в органах в соцсетях и мессенджерах, сообщил источник РБК, знакомый с ситуацией, а также источник URA.RU.
По словам собеседника РБК, запрет касается всех подразделений МВД.
Соответствующее распоряжение отдал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщает URA.RU. Под запрет попали публикация фотографий и видеороликов с сотрудниками ведомства в форме, а также указание места работы.
Причиной собеседники издания назвали попытки вербовки полицейских. Каждого сотрудника обяжут пройти специальный инструктаж о том, как действовать при контакте с вербовщиками иностранных разведок. В частности, полицейский должен поддержать разговор, делая вид, что заинтересован, после чего незамедлительно уведомить об этом ФСБ.
В августе 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий личному составу Росгвардии публиковать в СМИ и интернете фото и видео о себе, сослуживцах и семьях. Речь идет о видео и фотографиях, благодаря которым можно установить их местонахождение.
Один из авторов поправок, бывший глава комитета Госдумы по информационной политике, а ныне губернатор Курской области Александр Хинштейн, пояснял, что запрет на размещение информации о себе и сослуживцах прописан в законе «О статусе военнослужащего» и распространяется в том числе на тех, кто проходит службу в Росгвардии. «А вот к другой части росгвардейцев — тех, кто имеет спецзвания полиции (например, ОМОН или СОБР), — эта обязанность не относится», — говорил он. По его словам, поправки должны устранить «эти двойные подходы».
