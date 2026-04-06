Министр обороны Белоруссии ознакомил генсека ОДКБ с обстановкой в регионе

Встреча Хренина с Масадыковым прошла в оборонном ведомстве, министр поздравил Масадыкова с назначением на должность генерального секретаря ОДКБ.
«В ходе встречи глава оборонного ведомства Беларуси ознакомил генерального секретаря ОДКБ с текущей военно-политической обстановкой в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности, а также проинформировал об основных мероприятиях оперативной и боевой подготовки, спланированных на территории Республики Беларусь в текущем году, а именно: командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ “Нерушимое братство-2026”, специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ “Барьер-2026”, — говорится в сообщении.
Белорусская сторона подтвердила готовность взаимодействовать по всем направлениям, направленным на развитие военной составляющей Организации и искать новые точки соприкосновения при взаимодействии с другими международными организациями, таких как СНГ, ШОС, сообщила пресс-служба.
Утром в понедельник генсека ОДКБ принял президент Белоруссии Александр Лукашенко, состоялась также встреча Масадыкова с госсекретарем Совета Безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем.