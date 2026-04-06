Близкие Бутягина рассказали о решении по экстрадиции археолога

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Окончательное решение об экстрадиции арестованного в Польше российского археолога Александра Бутягина примет министр юстиции Польши, сообщил Telegram-канал «Адвокат для Александра Бутягина», где близкие ученого публикуют новости о нем.

Источник: АГН "Москва"

«Если апелляционный суд оставит решение первой инстанции в силе, дело перейдёт на рассмотрение министра юстиции Польши. Одновременно адвокаты Александра будут обращаться в Европейский суд по правам человека», — говорится в сообщении.

Как отмечается, польский суд определяет только допустимость экстрадиции с точки зрения закона. При этом удовлетворение жалобы в апелляционной инстанции «обычно означает не окончательное разрешение дела, а возврат дела в суд первой инстанции на новое рассмотрение к другому судье».

Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. Защита намерена обжаловать решение.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
