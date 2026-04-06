Иран отверг возможность перемирия с США

Отмечает, что Тегеран отверг возможность перемирия, заявив о необходимости окончательного прекращения конфликта на снятия санкций. Накануне президент Дональд Трамп сообщил, что США ведут переговоры с исламской республикой. Он предположил, что соглашение с ней возможно уже ко вторнику. Несмотря на это, политик нецензурным выражением призвал иранцев открыть Ормузский пролив и пригрозил невиданными ударами.
По данным Reuters, сделка будет включать обязательства ИРИ не создавать ядерное оружие в обмен на смягчение санкций и размораживание активов. Как писало агентство, начальник штаба армии Пакистана Асим Мунир минувшей ночью обсуждал детали плана с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.