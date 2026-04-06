Иран отверг возможность перемирия с США

ТЕГЕРАН, 6 апр — РИА Новости. Тегеран передал Исламабаду ответ на предложение Вашингтона по урегулированию конфликта, сообщило агентство IRNA.

Источник: РИА "Новости"

«После двух недель всестороннего рассмотрения на высшем уровне Иран представил Пакистану свой ответ на предложение США по поводу окончания войны», — говорится в публикации.


Отмечает, что Тегеран отверг возможность перемирия, заявив о необходимости окончательного прекращения конфликта на снятия санкций. Накануне президент Дональд Трамп сообщил, что США ведут переговоры с исламской республикой. Он предположил, что соглашение с ней возможно уже ко вторнику. Несмотря на это, политик нецензурным выражением призвал иранцев открыть Ормузский пролив и пригрозил невиданными ударами.


По данным Reuters, сделка будет включать обязательства ИРИ не создавать ядерное оружие в обмен на смягчение санкций и размораживание активов. Как писало агентство, начальник штаба армии Пакистана Асим Мунир минувшей ночью обсуждал детали плана с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
