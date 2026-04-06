ВСУ увидели угрозу мобилизации в вооруженных нападениях на ТЦК

Вооруженные нападения на сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, аналог военкомата) могут привести к их отказу от службы, что навредит процессу мобилизации и обороноспособности Украины, заявил изданию «Цензор» начальник управления коммуникаций командования сухопутных войск ВСУ Андрей Подик.
Он обратил внимание на случаи насилия с применением холодного оружия в отношении сотрудников ТЦК в последнее время. По его мнению, в украинском обществе растет терпимость к уклонению от военной службы, что приводит к конфликтам и создает предпосылки для противоправных действий в отношении военнослужащих. Подик указал на последствия такой тенденции: «Люди думают, что имеют право наносить телесные повреждения и даже убивать военнослужащих для того, чтобы убивать военнослужащих».
«Абсолютно некорректными являются призывы к сопротивлению “тэцэкашникам” со стороны отдельных политических деятелей. Недопустимо, когда уважаемый на государственном уровне человек позволяет себе так называть военнослужащих ТЦК и СП. Это напрямую вредит их репутации и подрывает мобилизационные процессы в государстве», — сказал Подик.
Двумя днями ранее, 4 апреля, украинский омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что украинские школьники принимают участие в травле военных. По ее словам, число нападений и агрессии от людей, уклоняющихся от службы, растет.
На Украине проходит реформа военной службы. Согласно озвученным планам украинского Минобороны, планируется введение системы автоматизации отсрочек от призыва, а также комплексное изменение процесса мобилизации.
Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов попросил сограждан не ждать чуда от перемен в системе мобилизации. По его словам, суть процесса никак не изменится. Буданов считает, что принудительная мобилизация происходит из-за нежелания новобранцев вступать в ряды ВСУ.
