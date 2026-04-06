Трамп назвал дату последнего дедлайна Ирану

Срок ультиматума США для Ирана истекает в ночь на 7 апреля, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

Источник: РБК

Корреспондент спросила политика, является ли озвученный им срок ультиматума «финальным дедлайном», тот ответил: «Ага».

Ранее Трамп заявил, что дедлайн завершится в 20:00 по вашингтонскому времени 6 апреля — 03:00 мск следующего дня.

Кроме того, Трамп заявил, что США могут уйти из Ирана прямо сейчас, но необходимо доделать начатое. «У Ирана есть ядерное оружие», — объяснил американский президент свою позицию.

Отвечая на вопрос о том, как удары по мостам и энергообъектам в Иране могут не быть военными преступлениями, Трамп заявил: «Они животные». Президент США добавил, что Иран «убил 45 тыс. человек», вышедших на протесты.

Трамп также отметил, что Иран сделал «важное предложение». «Оно недостаточно хорошее, но очень важное», — добавил президент США и назвал тех американцев, которые не поддерживают войну с Ираном «дураками».

Прежде президент США откладывал наступление дедлайна, сославшись на переговоры с Ираном, которые продолжаются и «проходят очень хорошо». Власти Ирана подчеркивали, что не ведут с американской стороной двустороннего диалога.

Тегеран отказался от предложенного Штатами перемирия и потребовал постоянного мира. Агентство IRNA сообщило, что Иран не доверяет США в связи с предыдущим опытом переговоров.

Накануне, 5 апреля, Трамп в нецензурной форме обратился к Ирану, требуя открыть Ормузский пролив и угрожая ударами по инфраструктуре. «Во вторник (7 апреля. — РБК) в Иране будет “День электростанций” и “День мостов” — все в одном. Такого вы еще не видели!!! Откройте *** (англ. — fuckin`) пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, иначе будете жить в аду — ПРОСТО СМОТРИТЕ!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше