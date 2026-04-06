Трамп назвал дату последнего дедлайна Ирану

Корреспондент спросила политика, является ли озвученный им срок ультиматума «финальным дедлайном», тот ответил: «Ага».
Ранее Трамп заявил, что дедлайн завершится в 20:00 по вашингтонскому времени 6 апреля — 03:00 мск следующего дня.
Отвечая на вопрос о том, как удары по мостам и энергообъектам в Иране могут не быть военными преступлениями, Трамп заявил: «Они животные». Президент США добавил, что Иран «убил 45 тыс. человек», вышедших на протесты.
Трамп также отметил, что Иран сделал «важное предложение». «Оно недостаточно хорошее, но очень важное», — добавил президент США и назвал тех американцев, которые не поддерживают войну с Ираном «дураками».
Прежде президент США откладывал наступление дедлайна, сославшись на переговоры с Ираном, которые продолжаются и «проходят очень хорошо». Власти Ирана подчеркивали, что не ведут с американской стороной двустороннего диалога.
Тегеран отказался от предложенного Штатами перемирия и потребовал постоянного мира. Агентство IRNA сообщило, что Иран не доверяет США в связи с предыдущим опытом переговоров.
Накануне, 5 апреля, Трамп в нецензурной форме обратился к Ирану, требуя открыть Ормузский пролив и угрожая ударами по инфраструктуре. «Во вторник (7 апреля. — РБК) в Иране будет “День электростанций” и “День мостов” — все в одном. Такого вы еще не видели!!! Откройте *** (англ. — fuckin`) пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, иначе будете жить в аду — ПРОСТО СМОТРИТЕ!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.