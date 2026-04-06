NYT: американские законодатели осудили резкие и непристойные угрозы Трампа в адрес Ирана

Президент США Дональд Трамп в воскресенье написал полный нецензурных ругательств пост в соцсети Truth Social, в котором ультимативно потребовал от Ирана открыть Ормузский пролив. Это вызвало возмущение его политических оппонентов и союзников.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Во вторник в Иране будет День электростанции и День моста все вместе. Откройте гребаный пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или вы будете жить в аду. Хвала Аллаху.

Дональд Трамп
президент США

Американская газета The New York Times пишет, что законодатели осудили эти угрозы Трампа в адрес Ирана.

Чак Шумер, лидер демократического меньшинства в сенате, счел, что президент «разглагольствует, как сорвавшийся с цепи безумец».

Марджори Тейлор Грин, бывший член палаты представителей и бывшая союзница Трампа, написала в соцсетях, что поведение президента «безумно».

Наш президент не христианин, и христиане не должны поддерживать его слова и действия. Он сошел с ума.

Марджори Тейлор Грин
бывший член палаты представителей

Представитель конгресса Дон Бэкон, республиканец из Небраски, который поддерживает военные действия, заявил, что американцы «не хотят, чтобы их президент был грубым и вульгарным».

Он добавил, что лидерам должны быть присущи «самоконтроль и самообладание».

Демократы также обвинили Трампа в том, что он вверг Америку в опасный, нескончаемый конфликт, не имея плана по его прекращению или смягчению экономических последствий, в том числе роста цен на бензин. «Трамп втянул нас в эту безрассудную войну по собственному выбору без какого-либо плана», — напомнил Хаким Джеффрис, лидер демократического меньшинства в палате представителей.

