NYT: американские законодатели осудили резкие и непристойные угрозы Трампа в адрес Ирана

Во вторник в Иране будет День электростанции и День моста все вместе. Откройте гребаный пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или вы будете жить в аду. Хвала Аллаху.
Марджори Тейлор Грин, бывший член палаты представителей и бывшая союзница Трампа, написала в соцсетях, что поведение президента «безумно».
Наш президент не христианин, и христиане не должны поддерживать его слова и действия. Он сошел с ума.
Представитель конгресса Дон Бэкон, республиканец из Небраски, который поддерживает военные действия, заявил, что американцы «не хотят, чтобы их президент был грубым и вульгарным».
Демократы также обвинили Трампа в том, что он вверг Америку в опасный, нескончаемый конфликт, не имея плана по его прекращению или смягчению экономических последствий, в том числе роста цен на бензин. «Трамп втянул нас в эту безрассудную войну по собственному выбору без какого-либо плана», — напомнил Хаким Джеффрис, лидер демократического меньшинства в палате представителей.