Власти в Киеве сообщили о полном уничтожении ТЭЦ-4

Киевская ТЭЦ-4 полностью уничтожена, сообщил глава деснянской администрации Максим Бахматов.
«Столичная ТЭЦ-4 уничтожена полностью, а ТЭЦ-6 разрушена на 80%», — сказал Бахматов.
В начале февраля «РБК-Украина» со ссылкой на вице-премьера по восстановлению Украины Алексея Кулебу сообщил, что ТЭЦ-4 почти полностью разрушена.
Как отмечал УНИАН, ТЭЦ обслуживала около 500 тыс. жителей Днепровского и Дарницкого районов.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
