Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти в Киеве сообщили о полном уничтожении ТЭЦ-4

Киевская ТЭЦ-4 полностью уничтожена, сообщил глава деснянской администрации Максим Бахматов.

Источник: РБК

«Столичная ТЭЦ-4 уничтожена полностью, а ТЭЦ-6 разрушена на 80%», — сказал Бахматов.

«Столичная ТЭЦ-4 уничтожена полностью, а ТЭЦ-6 разрушена на 80%», — сказал Бахматов.

В начале февраля «РБК-Украина» со ссылкой на вице-премьера по восстановлению Украины Алексея Кулебу сообщил, что ТЭЦ-4 почти полностью разрушена.

Как отмечал УНИАН, ТЭЦ обслуживала около 500 тыс. жителей Днепровского и Дарницкого районов.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

