В ОАЭ TikTok предупредил об ответственности за видео с боевыми действиями

Пользователи в ОАЭ, в том числе из России, стали получать уведомления от TikTok об уголовной ответственности за публикацию или репост видео с военными действиями, сообщает телеграм-канал Mash.
«Съемка, распространение, публикация или репост информации о военных действиях, операциях служб безопасности или секретных объектах строго запрещены. Нарушения могут повлечь за собой уголовное наказание, включая штрафы или тюремное заключение», — сказано в приведенном Mash уведомлении от TikTok.
Материал дополняется.
Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.