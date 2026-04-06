В ОАЭ TikTok предупредил об ответственности за видео с боевыми действиями

Пользователи в ОАЭ, в том числе из России, стали получать уведомления от TikTok об уголовной ответственности за публикацию или репост видео с военными действиями, сообщает телеграм-канал Mash.

Источник: РБК

«Съемка, распространение, публикация или репост информации о военных действиях, операциях служб безопасности или секретных объектах строго запрещены. Нарушения могут повлечь за собой уголовное наказание, включая штрафы или тюремное заключение», — сказано в приведенном Mash уведомлении от TikTok.

Материал дополняется.

