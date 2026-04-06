Захарова прокомментировала японско-украинское сотрудничество по БПЛА

Соглашение японского производителя дронов Terra Drone Corporation с украинским разработчиком БПЛА Amazing Drones является «враждебным шагом», причиняющим ущерб интересам России в сфере безопасности, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Рассматриваем подобный шаг, осуществленный явно не без поддержки официальных властей, как откровенно враждебный и причиняющий ущерб интересам нашей страны в сфере безопасности, включая защиту мирного населения», — говорится в сообщении.
По словам Захаровой, Япония своей помощью Украине «все глубже втягивается в конфликт» и наносит урон «серьезно деградировавшим по вине Токио отношениям с Россией».
Она добавила, что это сотрудничество приведет не к скорейшему урегулированию конфликта на Украине, а лишь к затягиванию боевых действий. Захарова также отметила, что представляющие угрозу России и ее гражданам вооружения, равно как и создающие их производственные мощности на Украине, являются законными военными целями для российских вооруженных сил.
В конце марта базирующаяся в Токио Terra Drone анонсировала старт сотрудничества с производителем дронов-перехватчиков Amazing Drones. Японская компания планирует расширение своей деятельности на территории Украины.
Производители также собираются совместно выпускать дроны-перехватчики Terra A1. Как сообщает японский разработчик, эти беспилотники превосходят по скорости БПЛА типа «Шахед», отличаются малозаметностью и имеют низкую стоимость.
