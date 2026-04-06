МИД сообщил о спецпредупреждении странам Балтии из-за дронов Украины

Москва сделала специальное предупреждение странам Балтии из-за решения открыть воздушное пространство для пролета украинских беспилотников при атаках на Россию, заявила представитель МИДа Мария Захарова.

Источник: РБК

«Упомянутым странам было сделано соответствующее предупреждение. Если у них, у этих режимов этих стран ума хватит, они прислушаются. Если нет, тогда будут дело иметь с ответом», — сказала Захарова (цитата по ТАСС).

Материал дополняется.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше