Зеленский призвал партнеров помочь в усилении ПВО на Украине

Партнерам Украины необходимо принять участие в усилении противовоздушной обороны страны, заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Источник: РБК

Партнерам Украины необходимо принять участие в усилении противовоздушной обороны страны, заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Он написал это после ночных атак российских вооруженных сил по производственным мощностям ВПК Украины. По данным Минобороны России, были поражены цеха, производящие системы управления и комплектующие для оперативно-тактических ракет. Под удар также попали энергетическая инфраструктура, используемая ВСУ, и места сборки беспилотников.

В начале февраля Киев и НАТО согласовали приоритеты сотрудничества. Ключевым пунктом стало усиление противовоздушной обороны Украины, в рамках которого страна трансформирует систему «малой» ПВО.

В конце марта на Украине в рамках эксперимента начала работать частная группа противовоздушной обороны.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

