Трамп передумал превращать Канаду в 51-й штат США

Американский лидер Дональд Трамп отказался от планов по включению Канады в состав США в качестве 51-го штата. Он обосновал это решение уважением к британской монархии и богатой двухсотлетней истории Канады.

«Полагаю, у канадцев за спиной 200 лет истории. C этим не разобраться за три с половиной года. Так что, думаю, этому не бывать!» — передаёт британская Daily Mail слова Трампа в ответ на вопрос о шансах присоединения Канады к США.

Президент США заявил, что не будет предпринимать попыток узурпировать власть монарха в Канаде, пока тот, пусть и номинально, сохраняет за собой статус главы государства.

Ранее Трамп не раз жаловался своим помощникам, что Канаду считают слишком уязвимой перед Россией и Китаем, особенно в арктическом регионе. В Белом доме всерьёз обсуждают проблемы обороны северных границ, хотя идея размещения американских войск в Канаде пока не рассматривается.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

