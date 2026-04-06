Посольство Ирана в Великобритании заявило о «моральном банкротстве» ЕС

Посольство Ирана в Лондоне прокомментировало слова руководителя Евросовета Антониу Кошты по ближневосточному конфликту.

Посольство Ирана в Лондоне прокомментировало слова руководителя Евросовета Антониу Кошты по ближневосточному конфликту. Дипведомство заявило, что позиция Европейского союза говорит о «моральном банкротстве» объединения.

Кошта позвонил иранскому президенту Масуду Пезешкиану, попросил Тегеран прекратить обстрелы, открыть Ормузский пролив и сесть за стол переговоров.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

