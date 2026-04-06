Захарова: Продление безвизового режима между Россией и КНР прорабатывается

Вопрос, связанный с продлением безвизового режима между Россией и Китаем, сейчас находится в межведомственной проработке. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, после завершения этой работы общественность проинформируют о принятых решениях. Она также отметила, что сама инициатива уже показала положительные результаты и получила хорошую оценку.
«Эта инициатива себя не просто оправдала, она себя зарекомендовала с самой лучшей стороны», — подчеркнула дипломат.
Ранее Захарова высказывалась о крепких связях Москвы и Пекина. Она заявила, что дружба между Россией и Китаем не ограничивается только бумагами и официальными заявлениями. Это также четко прослеживается в оказании помощи и уважительному отношению к друг другу. По ее словам, обе страны стараются поддерживать контакты.