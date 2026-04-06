В Новороссийске более 90 домов пострадали после атаки БПЛА

После атаки беспилотников в Новороссийске пострадали 73 частных и 19 многоквартирных домов, сообщил глава города Андрей Кравченко.

По его словам, в Восточном районе повреждения получили 72 частных и пять многоквартирных домов, в Южном районе — семь многоквартирных и один частный. В Центральном районе пострадали семь квартир в семи многоквартирных домах.

«Рабочие группы районных администраций в течение дня проводили поквартирные обходы. Осмотрено 54 жилых помещения», — говорится в сообщении.

Ночью 6 апреля во время атаки ВСУ по объектам нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» были повреждены жилые дома в Новороссийске. Пострадали десять человек, в том числе двое детей. В городе с ночи введен режим ЧС.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше