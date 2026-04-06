«Ответ из 10 пунктов»: Иран выдвинул США условия для завершения войны

Ранее в Белом доме заявили, что 45-дневное прекращение огня между США и Ираном пока не является утверждённым решением. Вашингтон рассматривает этот вариант лишь как один из сценариев на фоне продолжающихся боевых действий. Дополнительные заявления по этой теме ожидаются от Дональда Трампа. Идея с 45-дневной паузой впервые появилась в публикации Axios. По данным портала, США, Иран и посредники обсуждают двухэтапный план. Временное перемирие должно стать первым шагом к более долгой договорённости.