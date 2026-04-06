В Совфеде прокомментировали слова о выходе Армении из ЕАЭС и ОДКБ

Президент Владимир Путин на встрече с премьером Николом Пашиняном 1 апреля указал на большую разницу в ценах на газ для Еревана и в Европе: сейчас там она превышает 600 долларов за тысячу «кубов», тогда как Армения получает российское голубое топливо за 177,5 доллара. Симонян же заявил, что страна выйдет из ОДКБ, ЕАЭС и остальных структур, если цены на газ поднимут.