В Совфеде прокомментировали слова о выходе Армении из ЕАЭС и ОДКБ

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал заявление спикера парламента Армении Алена Симоняна о возможном выходе страны из ЕАЭС и ОДКБ некорректным.

Источник: © РИА Новости

Президент Владимир Путин на встрече с премьером Николом Пашиняном 1 апреля указал на большую разницу в ценах на газ для Еревана и в Европе: сейчас там она превышает 600 долларов за тысячу «кубов», тогда как Армения получает российское голубое топливо за 177,5 доллара. Симонян же заявил, что страна выйдет из ОДКБ, ЕАЭС и остальных структур, если цены на газ поднимут.

Косачев обратил внимание на то, что Армения обладает значительными конкурентными преимуществами и за счет этого развивает свою экономику и социальную сферу.

«И эта реальность существует на фоне жесточайшего энергетического кризиса в Европе и во всем мире, спровоцированного действиями отнюдь не России, а совсем других стран», — написал он в MAX.

Вице-спикер отметил, что нынешняя цена на российский газ — это и стимул для развития многих секторов армянской экономики, и весомый фактор социальной и политической стабильности в стране.

«Мне кажется, со стороны армянских политиков было бы справедливо и честно учитывать такой масштаб поддержки Армении со стороны России, а не спекулировать на гипотетических изменениях ценовой политики», — заключил Косачев.

Военная кампания США и Израиля против Ирана привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских государств. Как итог, в большинстве стран мира, в том числе в Европе, выросли цены на топливо.

ОДКБ — это международная военная организация, объединяющая несколько государств Евразии для совместной защиты и обеспечения безопасности. Организация Договора о коллективной безопасности появилась после распада СССР и стала одним из ключевых военно-политических союзов региона. В материале — главное о ней.
