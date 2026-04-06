«Тень катастрофы»: Москва призвала немедленно остановить безумие в Иране

Российское внешнеполитическое ведомство выступило с экстренным заявлением, предупредив об угрозе глобальной катастрофы, способной затмить последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Ситуация на Ближнем Востоке, по мнению Москвы, стремительно выходит из-под контроля из-за «незаконной и неспровоцированной агрессии» США и Израиля против Ирана.
«Тень радиологической катастрофы, более губительной, чем чернобыльская, нависла над регионом Персидского залива и прилегающей частью Евразии», — говорится в официальном документе, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел РФ. Дипломаты выразили крайнюю обеспокоенность тем, что мишенями для ударов становятся объекты ядерной инфраструктуры, включая АЭС «Бушер», находящуюся под гарантиями МАГАТЭ. По данным российского МИД, такие атаки уже привели к человеческим жертвам и нанесли непоправимый вред региональной безопасности.
Москва настаивает на немедленном прекращении боевых действий, подчеркивая, что «авантюрные действия» Вашингтона и Тель-Авива уже привели к краху энергетической и продовольственной стабильности. «Нанесен колоссальный ущерб глобальной энергетической и продовольственной безопасности. Заблокированы критически важные логистические маршруты, бесперебойно функционировавшие накануне преступной американо-израильской авантюры», — подчеркнули в ведомстве.
МИД России призвал стороны немедленно отказаться от языка ультиматумов и оскорблений, перейдя к дипломатическому диалогу. В Москве выразили поддержку усилиям Пакистана, Турции и Китая по деэскалации, а также обратили внимание на призыв Генсека ООН Антониу Гутерреша к немедленной остановке конфликта. «Ответственные члены мирового сообщества обязаны предотвратить сползание Ближнего Востока в пропасть всепоглощающей войны с долгосрочными трагическими последствиями для всего мира», — подчеркивается в документе.