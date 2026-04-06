«Тень катастрофы»: Москва призвала немедленно остановить безумие в Иране

«Тень радиологической катастрофы, более губительной, чем чернобыльская, нависла над регионом Персидского залива и прилегающей частью Евразии», — говорится в официальном документе, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел РФ. Дипломаты выразили крайнюю обеспокоенность тем, что мишенями для ударов становятся объекты ядерной инфраструктуры, включая АЭС «Бушер», находящуюся под гарантиями МАГАТЭ. По данным российского МИД, такие атаки уже привели к человеческим жертвам и нанесли непоправимый вред региональной безопасности.