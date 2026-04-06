На Украине сообщили о полном уничтожении киевской ТЭЦ-4

Глава Деснянской районной администрации Киева Максим Бахматов заявил о полном уничтожении ТЭЦ-4 в Киеве. Об этом сообщает «Страна.ua».
По его словам, мощность станции составляла 140 мегаватт.
Также чиновник сообщил, что ТЭЦ-6 мощностью 750 МВт разрушена на 80%. Эта станция обеспечивает теплом и электричеством Дарницкий, Подольский, Днепровский, Деснянский и Оболонский районы Киева.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области ТЭЦ и дома были повреждены из-за падения БПЛА.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше