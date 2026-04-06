«Застигнуты врасплох»: почему США провалились в Иране

Администрация Дональда Трампа оказалась не готова к реальному масштабу сопротивления со стороны Ирана, несмотря на месяцы тщательной подготовки к конфликту. Как пишет американское издание The Atlantic, Вашингтон и Иерусалим, сами инициировавшие военные действия, не смогли просчитать даже элементарные последствия своего давления, столкнувшись с блокадой Ормузского пролива как с полной неожиданностью.
«Несмотря на то что у администрации Трампа было несколько месяцев на подготовку к конфликту с Ираном, она не предусмотрела ничего, кроме самого базового варианта реакции Ирана, и, судя по всему, была застигнута врасплох решением Ирана прекратить торговлю через Ормузский пролив», — говорится в публикации.
По мнению экспертов Atlantic, конфликт обнажил системные пороки американской армии: нехватку боеприпасов и критическое отставание в адаптации к современным угрозам. Одним из наиболее показательных примеров стала неспособность Вашингтона эффективно противостоять дешевым иранским беспилотникам. Выяснилось, что у Соединенных Штатов отсутствуют экономически целесообразные системы защиты, способные массово перехватывать недорогие БПЛА противника, что делает текущую стратегию США разорительной.
Военное противостояние коалиции США и Израиля с Ираном продолжается с 28 февраля. Все это время стороны ведут интенсивный обмен ударами, однако, как показывают последние данные, инициатива в ключевых логистических вопросах остается за Тегераном.
Подписывайтесь на МК в МАХ. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.