«Танкерная война»: Коц рассказал о новой тактике ВСУ и о том, как России нужно на это ответить

Киевский режим берёт пример с иранской стратегии в Ормузском проливе и пытается расшатывать глобальную экономику через налёты на гражданские суда и портовые сооружения. Об этом в своём телеграм-канале заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Источник: Life.ru

Журналист сослался на сводку Минобороны, согласно которой накануне противник с помощью беспилотников самолётного типа нанёс удар по объектам морского перевалочного узла в Новороссийске. Целью атаки, как утверждается, был подрыв мирового рынка углеводородов и перекрытие поставок нефтепродуктов европейским потребителям.

Коц обратил внимание, что всего лишь за сутки до этого в акватории Азовского моря украинская сторона затопила сухогруз «Волго-Балт», который вёз пшеницу. Согласно предварительной информации, то судно находилось в 480 километрах севернее Керчи и затонуло после атаки беспилотников. А 4 апреля уже в Таганрогском заливе дроны нанесли удар по ещё одному российскому сухогрузу.

Именно в свете перечисленных событий военкор акцентировал внимание на том, что в боевом составе Черноморского флота значатся шесть дизель-электрических подлодок проекта 636.3 «Варшавянка», причём боекомплект каждой насчитывает 18 торпед калибром 533 миллиметра.

«Почему бы не отработать боевые стрельбы на украинских зерновозах, которые почему-то до сих пор спокойно выходят из одесского порта?» — в заключение задался вопросом журналист.

Ранее Life.ru сообщал, что МИД Турции назвал атаки на танкеры в Чёрном море нарушением международного права, что угрожает не только экипажам судов, но и экологической безопасности, а также стабильности судоходства. Зачастую их устраивает Украина, которая намерена в ближайшие два года взять под контроль максимальную площадь Чёрного моря благодаря своим беспилотным системам.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше