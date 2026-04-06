«Танкерная война»: Коц рассказал о новой тактике ВСУ и о том, как России нужно на это ответить

Журналист сослался на сводку Минобороны, согласно которой накануне противник с помощью беспилотников самолётного типа нанёс удар по объектам морского перевалочного узла в Новороссийске. Целью атаки, как утверждается, был подрыв мирового рынка углеводородов и перекрытие поставок нефтепродуктов европейским потребителям.
Коц обратил внимание, что всего лишь за сутки до этого в акватории Азовского моря украинская сторона затопила сухогруз «Волго-Балт», который вёз пшеницу. Согласно предварительной информации, то судно находилось в 480 километрах севернее Керчи и затонуло после атаки беспилотников. А 4 апреля уже в Таганрогском заливе дроны нанесли удар по ещё одному российскому сухогрузу.
Именно в свете перечисленных событий военкор акцентировал внимание на том, что в боевом составе Черноморского флота значатся шесть дизель-электрических подлодок проекта 636.3 «Варшавянка», причём боекомплект каждой насчитывает 18 торпед калибром 533 миллиметра.
«Почему бы не отработать боевые стрельбы на украинских зерновозах, которые почему-то до сих пор спокойно выходят из одесского порта?» — в заключение задался вопросом журналист.
Ранее Life.ru сообщал, что МИД Турции назвал атаки на танкеры в Чёрном море нарушением международного права, что угрожает не только экипажам судов, но и экологической безопасности, а также стабильности судоходства. Зачастую их устраивает Украина, которая намерена в ближайшие два года взять под контроль максимальную площадь Чёрного моря благодаря своим беспилотным системам.
