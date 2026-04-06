Захарова: Россия предупредила страны Балтии из-за открытия неба для дронов ВСУ

Россия готова ответить на действия стран Балтии, если те проигнорируют предупреждение насчет предоставления своего воздушного пространства для дронов Украины. Об этом в понедельник, 6 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Россия Мария Захарова.
Дипломат выразила надежду на то, что страны Балтии проявят разумный подход и прислушаются к этому сигналу. Но в противном случае, как подчеркнула пресс-секретарь ведомства, России придется прибегнуть к ответным мерам.
— Их предупредили. Не поймут — получат ответ, — передает слова Захаровой РИА Новости.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что Россия не будет проявлять гибкость по отношению к странам Европейского союза, которые предоставят Вооруженным силам Украины свое воздушное пространство для нанесения ударов по российской территории.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Вооруженные силы России следят за ситуацией с запуском дронов армии Украины со стороны Прибалтики. Он добавил, что в случае необходимости Москва обязана будет предпринимать меры.