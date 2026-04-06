Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Россия предупредила страны Балтии из-за открытия неба для дронов ВСУ

Россия готова ответить на действия стран Балтии, если те проигнорируют предупреждение насчет предоставления своего воздушного пространства для дронов Украины. Об этом в понедельник, 6 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Россия Мария Захарова.

Дипломат выразила надежду на то, что страны Балтии проявят разумный подход и прислушаются к этому сигналу. Но в противном случае, как подчеркнула пресс-секретарь ведомства, России придется прибегнуть к ответным мерам.

— Их предупредили. Не поймут — получат ответ, — передает слова Захаровой РИА Новости.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что Россия не будет проявлять гибкость по отношению к странам Европейского союза, которые предоставят Вооруженным силам Украины свое воздушное пространство для нанесения ударов по российской территории.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Вооруженные силы России следят за ситуацией с запуском дронов армии Украины со стороны Прибалтики. Он добавил, что в случае необходимости Москва обязана будет предпринимать меры.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше