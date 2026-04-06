Трамп пригрозил уничтожить весь Иран в ночь на среду

Иран может быть уничтожен всего за одну ночь, и эта ночь способна наступить уже завтра. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции.

Американский лидер подчеркнул, что для ликвидации целой страны достаточно нескольких часов. Слова Трампа прозвучали на фоне нарастающей напряжённости между Вашингтоном и Тегераном.

«Всю страну можно уничтожить за одну ночь. И эта ночь может наступить уже завтра», — сказал он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что военные действия на Ближнем Востоке приносят пользу иранскому народу. По мнению Трампа, когда иранцы не слышат взрывов бомб, они расстраиваются. Он утверждает, что они хотят слышать взрывы, потому что хотят быть свободными. Трамп также прокомментировал инцидент со сбитым американским истребителем F-15. Для иранского режима, заявил президент, это было лишь непреднамеренное происшествие. Он высоко оценил операцию по спасению пилота, назвав её исключительной.

