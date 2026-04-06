IRNA: Иран дал жёсткий ответ на план Трампа и отверг перемирие

Ранее Дональд Трамп заявил, что военные действия на Ближнем Востоке приносят пользу иранскому народу. По мнению президента США, когда иранцы не слышат взрывов бомб, они расстраиваются. Он утверждает, что они хотят слышать взрывы, потому что хотят быть свободными. Трамп также прокомментировал инцидент со сбитым американским истребителем F-15. Для иранского режима, заявил президент, это было лишь непреднамеренное происшествие. Он высоко оценил операцию по спасению пилота, назвав её исключительной.