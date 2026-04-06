IRNA: Иран дал жёсткий ответ на план Трампа и отверг перемирие

Иран отверг предложение США о перемирии, передав свой ответ через Пакистан, сообщает IRNA. Тегеран представил свой список из десяти требований, в том числе полное прекращение боевых действий, обеспечение безопасного судоходства в Ормузском проливе и отмену санкций.

Источник: Life.ru

«Иран, исходя из предыдущего опыта, отверг перемирие и подчеркнул необходимость окончательного прекращения войны с учётом иранских соображений», — говорится в публикации.

Ранее Дональд Трамп заявил, что военные действия на Ближнем Востоке приносят пользу иранскому народу. По мнению президента США, когда иранцы не слышат взрывов бомб, они расстраиваются. Он утверждает, что они хотят слышать взрывы, потому что хотят быть свободными. Трамп также прокомментировал инцидент со сбитым американским истребителем F-15. Для иранского режима, заявил президент, это было лишь непреднамеренное происшествие. Он высоко оценил операцию по спасению пилота, назвав её исключительной.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
