Американские военные двинулись к берегам Индийского океана после атаки Ирана

Напомним, что Иран нанёс удар по американскому десантному кораблю LHA7. Вертолётоносец с пятью тысячами военнослужащих на борту был вынужден уйти в южные воды Персидского залива. В КСИР заявили, что корабль подвергся стремительным и молниеносным ударам. Речь идёт о вертолётоносце LHA-7 армии США, на котором находились более пяти тысяч моряков и морских пехотинцев. Корпус стражей исламской революции также подтвердил удары по контейнеровозу SDN7. Это судно, по данным КСИР, связано с Израилем.