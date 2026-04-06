«Уничтожить за одну ночь»: Трамп зловеще напомнил Ирану про вторник

Президент США Дональд Трамп выступил с радикальным заявлением, допустив полное уничтожение Ирана в ходе военной операции, старт которой, по его словам, может состояться уже в ближайшие сутки. Выступая перед журналистами в Белом доме на брифинге, посвященном спасательной операции сбитого F-15E, американский лидер не оставил Тегерану шансов на смягчение позиции.
«Всю страну можно уничтожить за одну ночь. И эта ночь может наступить уже завтра», — заявил Трамп.
Глава Белого дома дал понять, что эскалация неизбежна, если иранская сторона не пойдет на уступки. «У них не будет мостов, не будет электростанций. У них ничего не будет. Я не буду уточнять, поскольку есть вещи еще хуже», — добавил президент, отвечая на вопросы представителей прессы.
Трамп решительно отверг критику тех, кто классифицирует подобные действия как военные преступления, перевернув аргументацию с ног на голову. «Знаете, что является военным преступлением? Позволить нездоровой стране с безумным руководством иметь ядерное оружие. Это военное преступление», — отрезал американский лидер. Он также выдвинул тяжелые обвинения в адрес Тегерана, утверждая что власти страны якобы убили «от 45 до 60 тысяч человек» в ходе подавления недавних протестов. «Они — звери. Мы должны остановить их», — подытожил Трамп, подтвердив, что ультиматум Ирану не будет продлен ни на минуту.
Иран, в преддверии предполагаемого удара США, пригрозил уничтожить искусственный интеллект и разрушить гигантский дата-центр Stargate в Абу-Даби. Кроме этого представитель иранских военных высмеял угрозу Трампа, объявив, что 20:00 не очень удобное время и попросив перенести атаку «на период с 13:00 до 14:00 или, если возможно, с 01:00 до 02:00».
