Киев передал России предложение об энергоперемирии, заявил Зеленский

«Если Россия прекратит удары по энергетике Украины, мы ответим зеркально. Такое наше предложение через американцев у российской стороны есть», — сказал экс-комик в вечернем обращении.
Ранее Зеленский обратился к Западу за помощью после ночных ударов ВС России по Украине. Он, в частности, сообщил об атаках на Одессу и энергетике в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепровской областях, насчитав более 140 российских дронов.
