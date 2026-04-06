В Пентагоне не исключили проведения новых спасательных миссий в Иране

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Генерал Дэн Кейн, возглавляющий Объединенный комитет начальников штабов США, не исключил необходимости проведения новых спасательных миссий в будущем, комментируя операцию по эвакуации экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E на прошлой неделе.
Американские СМИ 3 апреля сообщили, что США начали масштабную поисково-спасательную операцию после крушения американского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle в небе над Ираном. Вскоре один из двух пилотов был найден, о возвращении второго президент США Дональд Трамп сообщил ночью 5 апреля.
«Я сохраню в тайне то, что обязан сохранить, на тот случай, если нам когда-нибудь придется сделать это снова», — сказал Кейн во время пресс-брифинга в Белом доме.