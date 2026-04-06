Зеленский передал Москве предложение через американцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня днем, отвечая на вопрос агентства РИА «Новости» сказал, что переговорный процесс в трехстороннем формате пока поставлен на паузу. У американской стороны в настоящее время «много других дел», отметил он. При этом, по словам Пескова, и Москва, и Киев продолжают вести диалог с Вашингтоном по своим каналам. «И украинцы продолжают свой разговор с американцами, и мы тоже по тем каналам, которые у нас имеются, продолжаем обмен информацией», — пояснил он.