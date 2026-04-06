Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский передал Москве предложение через американцев

Владимир Зеленский сообщил о передаче России через американских посредников предложения о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Владимир Зеленский сообщил о передаче России через американских посредников предложения о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

«Если Россия прекратит удары по энергетике Украины, мы ответим зеркально. Такое наше предложение через американцев у российской стороны есть», — сказал он в своем вечернем обращении.

Зеленский также напомнил о предыдущих безуспешных попытках договориться о временной деэскалации на пасхальные праздники. «Мы предлагали прекратить огонь на Пасху, но Россия отказалась», — заявил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня днем, отвечая на вопрос агентства РИА «Новости» сказал, что переговорный процесс в трехстороннем формате пока поставлен на паузу. У американской стороны в настоящее время «много других дел», отметил он. При этом, по словам Пескова, и Москва, и Киев продолжают вести диалог с Вашингтоном по своим каналам. «И украинцы продолжают свой разговор с американцами, и мы тоже по тем каналам, которые у нас имеются, продолжаем обмен информацией», — пояснил он.

