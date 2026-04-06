В МИД России заявили о проработке продления безвизового режима с Китаем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопрос о возможном продлении безвизового режима между РФ и Китайской Народной Республикой в настоящее время активно рассматривается различными ведомствами. По её словам, этот процесс находится на стадии межведомственной проработки.

«Вопрос — в межведомственной проработке», — приводит РИА «Новости» слова Захаровой.

Напомним, Китай ввёл безвиз для россиян с 15 сентября 2025 года до 14 сентября 2026-го. Сегодня стало известно, что Пекин уже уведомил Москву о готовности продлить соглашение ещё на год.

