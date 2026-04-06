Трамп рассказал при спасении пилота США старались запутать Иран

Американский президент Дональд Трамп заявил, что для спасательной операции по эвакуации пилота были использованы 155 самолетов, часть которых имитировали активность в семи районах.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что для спасательной операции по эвакуации пилота были использованы 155 самолетов, часть которых имитировали активность в семи районах.

Трамп сказал, что пилот был спасен, но получил серьезные ранения.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

Читайте материал «Пилота F-15E в Иране спасло “яйцо-убийца”».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

