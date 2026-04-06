Иран передал США ответ на предложения по урегулированию конфликта

На иранский документ уже отреагировал президент США Дональд Трамп. На пресс-конференции он заявил, что ответ Тегерана был «существенным», однако «он недостаточно хорош». После этого глава Белого дома в своей соцсети Truth Social опубликовал пост с ~новыми угрозами «обрушить ад» на Иран~ в случае, если Тегеран в течение 48 часов не пойдет на сделку с Вашингтоном, либо не откроет Ормузский пролив для судоходства.