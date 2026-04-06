На подконтрольной Киеву части ДНР остановлена последняя ТЭС

Последняя работавшая на подконтрольной Киеву части ДНР теплоэлектростанция, Славянская ТЭС, официально прекратила свою деятельность. Об этом информирует украинское издание «Страна.ua», отмечая, что это была единственная действующая станция в регионе.

На кадрах, представленных изданием, запечатлен момент, когда сотрудники предприятия, общаясь на русском языке, получают от руководства распоряжение об остановке работы ТЭС и передают его соответствующим службам.

В Киеве зафиксировали масштабные разрушения энергетической инфраструктуры. По словам главы Деснянского района Максима Бахматова, Киевская ТЭЦ-6 в его районе разрушена на 80%. Он также подтвердил полное уничтожение ТЭЦ-4.

