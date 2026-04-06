РФ предупредила страны Прибалтики из-за открытия неба для беспилотников ВСУ

По её словам, этим государствам уже было направлено соответствующее предупреждение. Она отметила, что в случае, если власти этих стран проявят разумный подход, они прислушаются к нему, в противном же случае им придётся столкнуться с ответными мерами. Захарова сделала это заявление, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что страны Прибалтики открыли своё воздушное пространство для украинских беспилотников с целью атак против России.