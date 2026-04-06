Хегсет пообещал Ирану кровавую баню уже сегодня

Соединенные Штаты переходят к новой, более жесткой фазе военной операции, анонсировав беспрецедентное по масштабу наращивание ударов по иранской территории.

Соединенные Штаты переходят к новой, более жесткой фазе военной операции, анонсировав беспрецедентное по масштабу наращивание ударов по иранской территории. С соответствующим заявлением выступил министр войны США Пит Хегсет на экстренном брифинге в Белом доме. По его словам, американские военные начнут уже сегодня, а наиболее сильный удар, как и побещал президент Дональд Трамп, произойдет завтра.

«Сегодня будет нанесен самый массивный удар со времени начала этой операции. Завтра — ещё более массивный, чем сегодня. И тогда у Ирана будет выбор. Выбирайте с умом. Потому что этот президент не шутит», — подчеркнул глава Пентагона. Хегсет дал понять, что Вашингтон не намерен идти на компромиссы, и напомнил о судьбе тех, кто ранее пытался противостоять американскому давлению.

«Вы можете спросить Сулеймани, можете спросить Мадуро, можете спросить Хаменеи», — добавил министр войны, перечисляя имена убитого иранского генерала, венесуэльского лидера и верховного лидера Ирана.

Это заявление последовало за выступлением самого Дональда Трампа, который пригрозил полным уничтожением Ирана, если Тегеран не пойдет на уступки. «Всю страну можно уничтожить за одну ночь. И эта ночь может наступить уже завтра», — заявил президент США.

Читайте материал: «"Уничтожить за одну ночь": Трамп зловеще напомнил Ирану про вторник».

