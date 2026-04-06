Трамп счел допустимыми удары по гражданским объектам Ирана

Отвечая на вопрос о тех, кто называет подобные действия военными преступлениями, глава Белого дома сказал, что его это не беспокоит. По словам Трампа, ответственность за большое количество погибших несут иранские власти, которые, как он утверждает, убивали десятки тысяч протестующих.
«Знаете, что такое военное преступление? Военное преступление — это позволить Ирану иметь ядерное оружие», — заключил он.
Накануне Трамп перенес на среду дату нанесения ударов по иранским электростанциям и мостам из-за блокирования исламской республикой судоходства в Ормузском проливе. Согласно новому заявлению, удары назначены на вторник, 20:00 по восточному времени, что соответствует 03:00 среды, 8 апреля, мск.
Журналист Al Mayadeen Биссан Тарраф 4 апреля показала последствия атаки на Научный университетский центр в Тегеране. Она отметила, что в результате атаки повреждения получили также факультеты фундаментальных наук, электротехники и физики.