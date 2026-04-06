Экс-прокурор Крыма Поклонская заявила о возможном новом назначении

Наталья Поклонская стала одним из публичных символов событий «русской весны» 2014 года. После воссоединения Крыма с Россией она занимала пост прокурора республики, затем была избрана в Государственную думу. Впоследствии Поклонская покинула политику, после чего неоднократно меняла сферу деятельности, а также публично пересматривала свои взгляды на общество и религию.