Экс-прокурор Крыма Поклонская заявила о возможном новом назначении

Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская допустила возможность своего возвращения в политику.

Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская допустила возможность своего возвращения в политику. Об этом она сообщила в интервью журналистке Ксении Собчак, опубликованном на YouTube.

По словам Поклонской, ей поступило некое предложение, связанное с политической карьерой. В настоящий момент она его обдумывает, отметив, что решает, «куда идти дальше». При этом экс-прокурор уточнила, что речь в целом идёт о политической работе.

На уточняющий вопрос Собчак о том, какая именно политическая сила выступила с инициативой, Поклонская отвечать отказалась, сославшись на отсутствие соответствующих полномочий.

Наталья Поклонская стала одним из публичных символов событий «русской весны» 2014 года. После воссоединения Крыма с Россией она занимала пост прокурора республики, затем была избрана в Государственную думу. Впоследствии Поклонская покинула политику, после чего неоднократно меняла сферу деятельности, а также публично пересматривала свои взгляды на общество и религию.

Ранее мы писали: Поклонская объяснила, почему сменила христианское имя на языческое.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше