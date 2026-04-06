Экс-прокурор Крыма Поклонская заявила о возможном новом назначении

По словам Поклонской, ей поступило некое предложение, связанное с политической карьерой. В настоящий момент она его обдумывает, отметив, что решает, «куда идти дальше». При этом экс-прокурор уточнила, что речь в целом идёт о политической работе.
На уточняющий вопрос Собчак о том, какая именно политическая сила выступила с инициативой, Поклонская отвечать отказалась, сославшись на отсутствие соответствующих полномочий.
Наталья Поклонская стала одним из публичных символов событий «русской весны» 2014 года. После воссоединения Крыма с Россией она занимала пост прокурора республики, затем была избрана в Государственную думу. Впоследствии Поклонская покинула политику, после чего неоднократно меняла сферу деятельности, а также публично пересматривала свои взгляды на общество и религию.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.