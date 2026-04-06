И, как мы видим, гарантировать на 100 процентов их безопасность никто не сможет. Потому-то теперь заговорили о совсем других маршрутах. Например, через ту же пустыню, но с выходом «труб» уже прямо к портам в Восточном Средиземноморье, о росте значения которого в последнее время немало сказано. А это, к слову, не что иное, как давняя мечта израильских правителей: замкнуть нефтепроводы персидских монархий на свои портовые терминалы. Что в результате означало бы их окончательную привязку к американо-израильскому тандему и перекройку всего Ближнего Востока. Еще есть вариант через Сирию, но там уж слишком легко может случиться очередной военный переворот.