Давняя мечта израильских правителей

Контроль Ирана над Ормузским проливом оживил планы по строительству обходных путей для доставки нефти, минуя сам пролив. Пример — нефтепровод, известный как «Восток-Запад», построенный саудовцами еще в 1980-е годы.

Теперь эта «труба» длиной в 1200 километров позволяет в условиях блокады перебрасывать в порт на Красном море до 5 миллионов баррелей в сутки. Поэтому монархии залива заинтересованы в нефтепроводах, позволяющих в будущем не зависеть от ситуации вокруг пролива.

Правда, тот же саудовский нефтепровод выходит в узкую горловину Красного моря, где, как известно, время от времени оживляются йеменские хуситы, находящиеся с Эр-Риядом в исторической конфронтации. А потому действующий обходной нефтепровод уже был атакован. А строить новые продуктопроводы через пустыню долго, дорого.

И, как мы видим, гарантировать на 100 процентов их безопасность никто не сможет. Потому-то теперь заговорили о совсем других маршрутах. Например, через ту же пустыню, но с выходом «труб» уже прямо к портам в Восточном Средиземноморье, о росте значения которого в последнее время немало сказано. А это, к слову, не что иное, как давняя мечта израильских правителей: замкнуть нефтепроводы персидских монархий на свои портовые терминалы. Что в результате означало бы их окончательную привязку к американо-израильскому тандему и перекройку всего Ближнего Востока. Еще есть вариант через Сирию, но там уж слишком легко может случиться очередной военный переворот.

