«А можно перенести?»: Иран высмеял ультиматум Трампа

Посольство Ирана в Зимбабве ответило едкой иронией на очередную порцию угроз от президента США Дональда Трампа, заявившего о намерении «обрушить ад» на Исламскую Республику. Вместо ожидаемой реакции страха и паники, иранские дипломаты опубликовали в социальной сети X шутливую просьбу о переносе времени атаки на более удобный период.
«8 P.M. — не очень подходящее время. Не могли бы вы передвинуть его на период между 1 и 2 P.M., или, если возможно, 1 и 2 A.M. Благодарим за внимание к этому важному вопросу», — говорится в сообщении.
Напомним, что Дональд Трамп в последнее время несколько выступал с жесткими заявлениями в адрес Тегерана, угрожая массированными ударами по иранской инфраструктуре. Президент США назначил крайний срок для разблокировки Ормузского пролива, пообещав «превратить в руины» электростанции и мосты в случае отказа. Эти заявления сопровождались нецензурной лексикой и были расценены многими экспертами как попытка оказать давление на Тегеран перед началом реальных военных действий.
В свою очередь, власти Ирана заявили о готовности дать отпор любой агрессии, подчеркнув, что подобные угрозы не изменят их позиции по ключевым вопросам региональной безопасности.
В последнем своем сообщении в соцсети Трампа назначил время атаки на 20:00 вторника (03:00 среды по мск). Сегодня на пресс-конференции он подтвердил, что это будет массированный удар по инфраструктуре Ирана.
Читайте материал: «“Уничтожить за одну ночь”: Трамп зловеще напомнил Ирану про вторник».
